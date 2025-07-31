Родственник Шакро Молодого попал под проверку полиции из-за обвинений любовницы

Полиция начала проверку по факту обвинений в адрес предпринимателя Бадри Озманова, родственника вора в законе Шакро Молодого (настоящее имя — Захарий Калашов). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, бывшая возлюбленная Озманова подала на него заявления из-за угроз. Они встречались с 2017 по 2022 год, пока бизнесмен не избил женщину, а потом возобновили отношения в 2024-м.

Впоследствии пассия Озманова узнала, что у него есть жена, трое детей и еще одна любовница. Она решила выяснить отношения, что и стало причиной угроз. В ответ женщина подала заявления, после чего ей предложили деньги, но она отказалась, и угрозы продолжили поступать.

Утверждается, что Озманов владеет московским ТЦ «Крылатский» и еще несколькими бизнесами, а потерпевшая является PR-специалистом и основательницей модного бренда.

В июне сообщалось, что Шакро Молодой публично выразил недоверие своему заместителю Бадри Когуашвили, которого называют Кутаисским. По словам экспертов, это фактически означает отставку Когуашвили с поста главного вора в законе Москвы.

Ранее в Москве задержали азербайджанского вора в законе Вагифа Бакинского.