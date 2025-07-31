Москвичей пригласили присоединиться к тренировкам по бегу

Москвичи смогут заняться бегом в рамках проекта «Лето в Москве»

В рамках проекта «Лето в Москве» жители столицы смогут бесплатно заняться бегом на 20 площадках в городе, сообщается на сайте mos.ru.

В рамках занятий профессиональные тренеры поставят технику бега, подберут подходящий режим и покажут упражнения для быстрого восстановления.

Принять участие в бесплатных тренировках смогут москвичи старше 18 лет в рамках проекта «Мой спортивный район».

Тренировки проходят по вторникам и средам с 19:30 до 20:30 и по воскресеньям с 11:00 до 12:00 в 10 округах Москвы.

На флагманской площадке в спортивном комплексе «Лужники» тренировки проходят по тому же расписанию, а дополнительные занятия организованы по четвергам с 19:30 до 20:30.

Для участия в тренировке желающим необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, взять с собой удобную обувь, одежду и бутылку с водой.