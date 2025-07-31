В Татарстане подросток не выжил, получив удар током на крыше поезда

В Татарстане два подростка пострадали, получив удар током. Об этом сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел в поселке Кукмор. Компания из четырех 16-летних подростков гуляла по городу, в какой-то момент они заметили на пути товарный поезд. Из юношей двое решили обойти состав, а двое – подняться на крышу.

Когда последние оказались на поезде, их ударило током. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавших в местную больницу. Одного из молодых людей спасти не удалось. У второго диагностировали серьезные ожоги, в реанимацию его направили в тяжелом состоянии.

До этого в Якутске восьмилетний мальчик не выжил, получив удар током на улице. Гуляя по городу, он дотронулся до свисавшего с воздушной линии электропередач провода.

По какой причине провод не убрали, не уточняется. По факту инцидента в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Специалисты ведомства выясняют обстоятельства.

Ранее в Калужской области подросток попал в больницу, прокатившись на электричке.