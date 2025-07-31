Rambler&Co получил два PR-оскара на премии LOUD Awards 2025

Медиахолдинг Rambler&Co получил 2 бронзовые награды в двух номинациях премии LOUD Awards 2025, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

В номинации «OutOfBox: креативная идея для PR» медиахолдинг получил бронзу за проект «Выставка конкурентов» (pop-up-инсталляция в рамках Медиафестиваля на ВДНХ).

Также медиахолдинг получил бронзу в номинации «WOWReach: самый виральный инфоповод» за пресс-релиз о том, что 10% россиян готовы поверить в инопланетян, если их признает президент России.

По словам директора по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктории Джигкаевой, две награды премии подтверждают эффективность коммуникационной стратегии медиахолдинга и профессионализма PR-команды.

«Мы воспринимаем эти достижения не только как признание креативности и вирального потенциала проектов, но и как доказательство способности Rambler&Co формировать инфоповоды, выходящие за рамки традиционного медиаполя», — сказала она.