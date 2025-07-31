Верховный суд РФ встал на сторону заказчиков услуг в интернете

Бизнесмены в России сами будут следить за подлинностью своих сайтов

Верховный суд РФ (ВС) обязал бизнесменов, как профессиональных участников рынка, самим следить за подлинностью своих сайтов и распознаванием «зеркал», сообщается на сайте российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Ранее ВС рассмотрел спор москвички с сервисным центром, которому она через курьера компании передала моноблок PC MSI Trident 3 для ремонта. Затем технику утилизировали вопреки желанию клиента.

В процессе рассмотрения выяснилось, что клиентка нашла данные сервисного центра на сайте с аналогичным названием, а копия договора на оказание услуг и чек оказались недействительными.

«Поскольку предложение услуг производилось от имени ООО (с таким же названием, как у ответчика), то обязанность опровергнуть принадлежность сайта, номера телефона, а также доказать несоответствие адреса, ОГРН и ИНН сервисного центра реквизитам ответчика, подлежала возложению на Общество, обязанное как участник профессионального рынка следить за предложением в сети «Интернет» услуг от его имени», — говорится в сообщении ВС.

В последствии суды переложили бремя доказательств на истца, которая не могла выявить ложное предложение услуг от имени ответчика.

В итоге судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.