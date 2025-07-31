В Нью-Йорке активисты облили красной краской офис The New York Times

Группа активистов облила красной краской офис газеты The New York Times (NYT) в центре Нью-Йорка в знак протеста против методов освещения изданием кризиса в секторе Газа. Об этом сообщает RT.

Вандалы оставили на стекле надписи: «NYT врет. Газа умирает».

Сообщается, что возмущение активистов вызвало опровержение газетой информации о том, что 18-месячный палестинец Мохаммад Закария аль-Мутавак голодает из-за гуманитарного кризиса в секторе. В статье, обновленной во вторник, 29 июля, проводились результаты дальнейшего расследования, согласно которым недомогание мальчика вызвано не голодом, а наследственным заболеванием.

В мае 2025 года Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщало, что в секторе Газа в центрах распределения гуманитарной помощи и на рынках закончились запасы продовольствия. PRCS сообщило, что ее собственные запасы полностью исчерпаны, поэтому сотрудники организации могут лишь распределять крайне ограниченное количество бобовых среди общественных кухонь.

28 июля президент США Дональд Трамп поставил под сомнение заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода. Кроме того, американский лидер счел сложившуюся ситуацию гуманитарным кризисом и абсолютной катастрофой.

Ранее во Франции отчислили студентку из Газы за высказывания.