SCMP: в Китае 3-летний мальчик остался жив после падения с 18-го этажа

В Китае трехлетний мальчик выжил после падения с 18-го этажа, пишет South China Morning Post.

По данным местных СМИ, в момент инцидента ребенок находился под присмотром бабушки и дедушки. Полагая, что внук спит, пожилые родственники ненадолго ушли за продуктами, заперев дверь квартиры. Проснувшись, мальчик отправился в ванную, где смог забраться на унитаз и через незащищенное окно выпал наружу.

По словам отца ребенка, на траекторию падения, возможно, повлияло открытое окно на 17-м этаже, вызвавшее отклонение, благодаря которому мальчик приземлился прямо на дерево.

«Если бы не оно, он упал бы на бетон», — отметил мужчина.

Несмотря на серьезность происшествия, ребенок остался в сознании. У него диагностированы перелом руки, растяжение позвоночника и повреждение внутренних органов, при этом голова не пострадала.

В знак благодарности отец мальчика украсил спасшее его дерево традиционным красным цветком — символом почета и праздника в китайской культуре.

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