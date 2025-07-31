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Врач рассказала, как защищаться от ультрафиолета во время пляжного отдыха

Врач Ляшенко: во время пляжного отдыха важно использовать крем с высоким SPF
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Lea Rae/Shutterstock/FOTODOM

В жаркую погоду важно защищать кожу от солнца с помощью специальных кремов и одежды, поскольку высокий уровень УФ-индекса может представлять опасность для здоровья. Об этом kp.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, лазеротерапевт Юлия Ляшенко.

«Если индекс УФ от 6 до 7, то даже при легкой облачности в дневные часы мы можем получить буквально за несколько минут до 90% суточной дозы ультрафиолета, если не будем защищены кремами и одеждой. Максимально опасные часы — с 10 утра до 14 часов», — объяснила специалист.

По ее словам, воздействие ультрафиолета увеличивается в чистом воздухе, особенно после дождя. Кроме того, его отражает вода, поэтому любителям пляжного отдыха врач посоветовала выбирать крем с более высоким SPF.

Ляшенко добавила, что избыточную дозу ультрафиолета можно получить уже за пять минут, это грозит получением посттравматической, постожоговой пигментации. В тяжелых случаях это приведет к тому, что доброкачественное образование на коже превратится в злокачественное.

Дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова до этого рассказала «Газете.Ru», что долгое пребывание на солнце приводит к сбою лимфатической системы, вследствие чего возникают отеки, особенно в области лица и лодыжек.

Ранее был развеян миф о том, что солнце лечит прыщи.

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