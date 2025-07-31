Спасатель назвал ключевые действия во время землетрясения

При землетрясении нужно при имеющейся возможности как можно быстрее покинуть по лестнице здание и постараться найти безопасное место на открытом пространстве. Об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник научно-исследовательского центра развития технических средств и технологий ВНИИ ГОЧС МЧС России, заслуженный спасатель РФ Кирилл Бородин.

По его словам, если возможности выйти из помещения нет, то необходимо понимать, что сверху могут посыпаться различные предметы. В этой ситуации следует срочно найти подручные средства, чтобы защитить голову. В случае падения строительных перекрытий необходимо найти укрытие рядом с крупногабаритными предметами, например, рядом с холодильником.

Если человек оказался в завале, то следует попытаться подать любые сигналы, чтобы привлечь внимание спасателей, добавил Бородин.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

Ранее сейсмолог объяснил минимальные последствия мощного землетрясения на Камчатке.