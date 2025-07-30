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Камера с видеозвонка женщины сняла на видео «инопланетянина»

UPI: американка показала видео с камеры звонка с инопланетянином
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В США камера с видеозвонка сняла на видео «инопланетянина», пишет UPI.

Жительница Калифорнии Джессика Ортис рассказала, что камера видеодомофона у ее дома в сняла на видео таинственную фигуру, напомнившую ей инопланетянина. По ее словам, даже сын был настолько озадачен увиденным, что трижды пересмотрел запись.

«Мама, это инопланетянин. Звони в полицию», — посоветовал он Джессике.

Ролик вызвал бурные обсуждения в интернете. Некоторые комментаторы увидели в фигуре пришельца или сверхъестественное существо, в то время как другие предположили, что это всего лишь человек в шляпе или силуэт прохожего с сумкой, который камера из-за света и разрешения «превратила» в нечто загадочное.

Несмотря на ажиотаж, Ортис признает, что до сих пор не получила убедительного объяснения происходящего.

«Я все еще думаю, что это может быть инопланетянин. Бог слишком творческий, чтобы мы были единственными существами во Вселенной», — поделилась она.

Ранее ученый утверждал, что редкий межзвездный объект может быть «инопланетной технологией».

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