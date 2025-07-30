Жителям Камчатки предоставили психологическую помощь

РКК: психологи принимают звонки в связи с землетрясением на Камчатке

Российский Красный Крест (РКК) запустил горячую линию психологической помощи жителям Камчатки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале организация.

«Российский Красный Крест находится в постоянном контакте с правительством Камчатского края. Наши специалисты готовы при необходимости подключиться к оказанию помощи, в том числе адресной поддержки в частных случаях... Если вы испытываете тревогу, страх, растерянность или просто хотите поговорить — позвоните на горячую линию РКК: 8 800 250 18 59», — сказано в сообщении.

Также работает бот в Telegram, еще получить поддержку можно в местном отделении РКК.

Землетрясение магнитудой около 8,7 было зафиксировано в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Эпицентр залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

Ранее на Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение.