Стало известно, где находится эпицентр землетрясения на Камчатке

Эпицентр землетрясения на Камчатке находится на глубине 47 километров. Об этом сказал директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров в беседе с РИА Новости.

«Глубина эпицентра в данном случае не говорит ничего, потому что очаг огромный, порядка 300 километров длинной, это объем среды, которая работает, а не точка... Толща где-нибудь тоже, наверное, километров до 60-ти в это все вовлечена, поэтому это огромное землетрясение, которое считается поверхностным», — сказал он.

До этого министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что на Камчатке отменили угрозу цунами.

Специалисты ГУ МЧС России по Камчатскому краю рекомендовали в ближайшее время не посещать территории, которые прилегают к акваториям Авачинского залива и Тихого океана.

По данным МЧС, ожидаются афтершоки с магнитудой до 7,5 с интенсивностью в Петропавловск-Камчатском городском округе до шести баллов и цунами на побережье Авачинского залива.

Землетрясение магнитудой около 8,7 было зафиксировано в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

Ранее в МЧС рассказали о разрушениях в результате землетрясения на Камчатке.