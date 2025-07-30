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Из семьи губернатора Иркутской области сбежала кошка

Baza: в Иркутской области вторую неделю ищут кошку губернатора Игоря Кобзева
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Telegram-канал «Baza»

Депутат Законодательного собрания Иркутской области и глава местной «Молодой гвардии» Даниил Литвинов вторую неделю ищет любимую кошку губернатора региона Игоря Кобзева. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, породистая кошка по кличке Фиона пропала в середине июля. Питомец потерялся на территории коттеджного поселка «Идилия стейт» в Иркутской области.

«Кошку очень любили в семье губернатора, поэтому к ее поискам подключились все, кто только мог», — говорится в материале.

Из него следует, что Литвинов координирует поиски животного. Как рассказали местные жители, они несколько раз видели рядом с поселком автобусы, на которых приезжали волонтеры «Молодой гвардии».

Публикация дополнена фотографией одного из расклеенных на улице объявлений о поисках Фионы, в котором нашедшим кошку обещают выплатить вознаграждение в размере 30 тыс. рублей. Журналисты отметили, что указанные на листовках номера телефонов принадлежат водителям Кобзева. Но, если по ним позвонить, водители не станут долго разговаривать и направят к Литвинову.

Ранее в Государственной думе РФ предложили создать на портале «Госуслуги» фотобанк потерявшихся домашних животных.

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