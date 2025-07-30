Песков рассказал о ситуации на Дальнем Востоке после землетрясения и цунами

Песков: сейсмическая устойчивость зданий на Камчатке себя оправдала, нет жертв

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в результате землетрясения в Тихом океане и последующего цунами, обрушившегося на Дальний Восток, никто не пострадал.

По его словам, своевременно сработали все системы оповещения по цунами, была организована эвакуация людей.

«Сейсмоустойчивость зданий тоже себя оправдала... нет никаких жертв. И поэтому здесь, скажем так, технологическая подготовленность, она себя оправдала и показала на высоком уровне», — сказал представитель Кремля журналистам на брифинге.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее житель Камчатки рассказал о землетрясении.