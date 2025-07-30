Россиянам рассказали о главных способах защититься от менингита

В России в этом году отмечается рост заболеваемости менингитом. Эту опасную болезнь провоцируют вирусы, бактерии и грибковые инфекции, вызывая воспаление мозговой оболочки, покрывающей головной и спинной мозг. Основной способ защиты от заражения – это своевременная вакцинная, но также нужно не забывать об укреплении иммунитета, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Тяжелые формы менингита крайне опасны – как отмечают специалисты, каждый пятый заболевший человек рискует остаться инвалидом, каждый десятый случай заражения кончается летальным исходом. Поэтому важно не пренебрегать прививкой, которую в первую очередь показано делать детям, людям с иммунодефицитом, а также всем, кто часто контактирует с потенциально зараженными людьми, отмечают специалисты.

Перед прививкой нужно проконсультироваться с врачом, который поможет подобрать препарат, так как на сегодняшний день от серогрупп менингококка есть разные вакцины. Важно сделать прививку и против пневмококка и гемофильной палочки, вакцинироваться от кори, паротита и краснухи, которые также чреваты осложнениями в виде менингита, особенно у детей.

Среди других мер профилактики эксперты выделяют укрепление иммунитета с помощью закаливания, регулярных занятий спортом, ежедневных прогулок на свежем воздухе. Также важно правильно питаться, избегать стрессов и поддерживать в организме необходимый запас витаминов и минералов.

Кроме того, важно следовать правилам гигиены, в том числе не забывать тщательно мыть и обрабатывать руки, мыть овощи и фрукты и пить только чистую, бутилированную и кипяченую воду. По возможности рекомендуется также избегать массовых скоплений людей и ограничивать контакты с теми, у кого наблюдаются симптомы заболевания.

Напомним, недавно россиянка попала в больницу с менингитом после того, как поела стейк слабой прожарки и немытые фрукты. Болезнь поначалу проявлялась сильной слабостью, головными болями и головокружениями, а тревогу девушка забила только когда температура поднялась до 39,5 градуса, начались гипоксия и рвота. Медики диагностировали пациентке менингит, вызванный бактериями Listeria. По мнению специалистов, заразиться ими она могла, поев плохо помытые фрукты или сырое мясо. Эти бактерии могут поражать центральную нервную систему и вызывать не только менингит, но и энцефалит.

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