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В Тульской области мужчина переодевался в полицейского, чтобы не платить за проезд

Под Тулой задержали мужчину, который переодевался в полицейского ради экономии
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Global Look Press

Житель Тульской области попался на ношении полицейской формы, которую надевал ради экономии. Об этом сообщает пресс-служба судебного департамента.

Утром 26 июля мужчина, одетый в форменные рубашку, брюки и фуражку, пришел на остановку общественного транспорта в поселке Приупский Киреевского района. Там его заметили настоящие сотрудники полиции, которые проезжали мимо.

Нарушитель, уже имеющий судимости, был известен правоохранителям, и те задержали его. Задержанный пояснил, что собирался в Тулу и надел форму полицейского, чтобы использовать возможность льготного проезда.

В отношении мужчины составили протокол за незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов. Суд оштрафовал его на 1400 рублей с конфискацией обмундирования.

Ранее в Ростове-на-Дону цыгане под видом бойцов «Ахмата» собирали деньги с жителей.

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