В РСТ опровергли фейк о разрушении скал «Три Брата» на Камчатке

Информация о том, что скалы «Три брата», являющиеся символом города Петропавловск-Камчатский, пострадали при землетрясении, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) в Telegram-канале.

«Скалы «Три Брата» на входе в Авачинскую бухту (символ города Петропавловск-Камчатский) не пострадали», — сообщили в союзе.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Эпицентр находился в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров. По данным МЧС России, в результате порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид» оказались частично затоплены. По данным ведомства, население было эвакуировано.

Во время землетрясения частично обрушилось здание одного из детских садов в Петропавловске-Камчатском.

В Сахалинской области произошло частичное разрушение печных труб и вентиляции в некоторых зданиях. На Камчатке после землетрясения за помощью к медикам обратились несколько человек. Среди пострадавших есть те, кто получил травмы, пытаясь выбраться из домов. Например, один человек выпрыгнул в окно.

О жертвах в результате землетрясения и цунами не сообщается.

Ранее сообщалось, что цунами после землетрясения на Камчатке достигло берегов Японии.