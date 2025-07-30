Врач рассказала, на что обратить внимание при выборе школьной формы

Родителям не стоит покупать школьникам слишком тесную форму, потому что это может привести к образованию камней в почках. Об этом «Москве 24» рассказала врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина.

Она отметила, что тугой пояс или резинка будет приводить к тому, что в сидячем положении будет пережиматься брюшная полость ребенка. Это грозит нарушением кровообращения.

По ее словам, ткань одежды должна быть натуральной, чтобы кожа могла дышать. Например, шерсть или хлопок.

«Правда, эти материалы сильно мнутся, поэтому допустимо, чтобы в составе было небольшое количество синтетики, которая помогает вещам сохранять форму. Также от одежды не должно исходить неприятного химического запаха. Плюс надо проверить, не линяет ли вещь: взять слегка мокрую салфетку и потереть ткань с обратной стороны. Если салфетка окрасилась, краситель некачественный и может вызвать раздражения на коже», — предупредила Мескина.

Врач также посоветовала не покупать слишком длинные брюки, потому что школьник может наступить на них и упасть. Кроме того, это не гигиенично, потому что полы таких брюк будут собирать всю окружающую грязь.

Психолог Екатерина Кольцова до этого говорила, что введение школьной формы в российских учебных заведениях хорошо отразится на качестве образования и поможет учащимся лучше концентрироваться на занятиях.

Ранее в Госдуме ответили на вопрос о возврате к советской школьной форме.