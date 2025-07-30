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Зампред Госдумы предложил ввести оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка

Вице-спикер Чернышов: следует ввести отпуск для отцов при рождении ребенка
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PhotographyByMK/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель председателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка. Об этом, ссылаясь на подготовленный вице-спикером законопроект, сообщает РИА Новости.

По мнению парламентария, отсутствие специального, гарантированного и оплачиваемого отпуска для отца непосредственно после рождения ребенка является значительным пробелом в системе поддержки семьи, поскольку именно на первые недели жизни новорожденного и восстановления матери приходятся самые высокие нагрузки на семью. Чернышов отметил, что физическая и эмоциональная помощь отца в этот критический момент крайне необходима, однако из-за экономических соображений отцы часто вынуждены возвращаться на работу сразу после рождения ребенка, тем самым лишая семью необходимой поддержки.

Вице-спикер подчеркнул, что введение двухнедельного оплачиваемого отпуска создаст необходимые правовые условия для раннего формирования прочной эмоциональной связи между отцом и ребёнком и для активного вовлечения отца в уход за новорождённым.

16 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство России разрабатывает рейтинг оценки работодателей по уровню поддержки семей с детьми.

Ранее в Госдуме призвали предоставить родителям дополнительный выходной.

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