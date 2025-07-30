Зампред Госдумы предложил ввести оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка

Заместитель председателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка. Об этом, ссылаясь на подготовленный вице-спикером законопроект, сообщает РИА Новости.

По мнению парламентария, отсутствие специального, гарантированного и оплачиваемого отпуска для отца непосредственно после рождения ребенка является значительным пробелом в системе поддержки семьи, поскольку именно на первые недели жизни новорожденного и восстановления матери приходятся самые высокие нагрузки на семью. Чернышов отметил, что физическая и эмоциональная помощь отца в этот критический момент крайне необходима, однако из-за экономических соображений отцы часто вынуждены возвращаться на работу сразу после рождения ребенка, тем самым лишая семью необходимой поддержки.

Вице-спикер подчеркнул, что введение двухнедельного оплачиваемого отпуска создаст необходимые правовые условия для раннего формирования прочной эмоциональной связи между отцом и ребёнком и для активного вовлечения отца в уход за новорождённым.

16 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство России разрабатывает рейтинг оценки работодателей по уровню поддержки семей с детьми.

Ранее в Госдуме призвали предоставить родителям дополнительный выходной.