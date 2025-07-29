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РКН получил уведомление о хакерской атаке на сети аптек «Неофарм» и «Столички»

РКН получил уведомление об инциденте у «Неофарм» и «Столички» на фоне сбоя
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Валерий Мельников/РИА Новости

В Роскомнадзоре заявили, что ведомство получило уведомление об инциденте на фоне сбоя от компании, владеющей сетями «Неофарм» и «Столички». Об этом сообщает РИА Новости.

«По состоянию на 18:00 29 июля 2025 года Роскомнадзор получил уведомление об инциденте только от компании, владеющей сетями аптек «Неофарм» и «Столички». Проводим анализ полученных данных во взаимодействии с компанией», — заявили в Роскомнадзоре.

29 июля сети аптек «Столички» и «Неофарм» столкнулись с масштабным сбоем — их информационные системы атаковали хакеры, из-за чего перестали работать кассы и системы учета. Сотрудников отпустили по домам. Кроме того, сбои произошли у сети клиник «Семейный доктор» – по данным СМИ, уничтожена база пациентов.

Днем ранее хакеры атаковали информационные системы «Аэрофлота». В день атаки авиакомпания выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полетов. Было отменено более 100 рейсов, большинство должны были садиться в московских аэропортах или вылетать из них.

Ранее в Совфеде назвали недостаточными меры по защите личных данных граждан.

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