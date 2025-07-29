Мошенник из Екатеринбурга получил восемь лет колонии за обман пенсионеров на 20 млн рублей

В Свердловской области огласили приговор пособнику мошенников, который помог украсть у пожилых людей более 20 млн рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, обвиняемый подрабатывал курьером у телефонных мошенников. За месяц молодой человек забрал у семи обманутых аферистами пенсионеров 20,5 млн рублей, якобы для размещения средств на «безопасном счете» . Часть денег он оставлял себе в качестве вознаграждения, остальные переводил другим участникам преступной схемы.

Пособника злоумышленников удалось задержать, в отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого в Москве пенсионер лишился 35 млн рублей, поверив в утечку данных. Преступники убедили пожилого мужчины, что его персональные данные оказались в руках недоброжелателей, и для защиты сбережений необходимо перевести все деньги на «безопасный счет». Поддавшись на уговоры, пенсионер снял все средства со счетов, собрал домашние накопления в рублях и валюте, после чего передал крупную сумму курьерам, которые якобы должны были зачислить деньги на «безопасный счет».

Ранее мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 63 млн рублей.