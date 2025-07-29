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СМИ сообщили о проблемах с самым большим пассажирским самолетом в мире

Bloomberg: обеспечение безопасности Airbus SE A380 становится все более дорогим
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Christian Charisius/Reuters

Авиакомпаниям стало все дороже обходится поддержание в безопасном состоянии самого большого в мире коммерческого пассажирского самолета Airbus SE A380. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что ежегодно появляется все больше директив летной годности, которые касаются данного самолета. Кроме процедурных вопросов вроде требований о современной проверке оборудования, документы обращают внимание на протекающие трапы, треснувшие уплотнения и сломанные оси шасси.

Издание подчеркивает, что раньше детали для A380 производили 1,5 тыс компаний по всему миру, но сегодня, в эпоху разорванных цепочек поставок, обслуживать самолет становится сложнее.

По данным Bloomberg, будущее Airbus SE A380 уже находилось под вопросом, когда в начале 2020 года пандемия COVID-19 остановила мировые авиаперевозки.

В ноябре 2024 года сообщалось, что российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 самолетов Airbus A320/A321neo, что составляет половину всего парка этих авиалайнеров в стране. Причиной этому стало возникновение проблем с ремонтом двигателей.

Ранее NYT узнала о деталях с поддельной сертификацией в самолетах Boeing и Airbus.

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