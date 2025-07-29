Появилось фото с места обвала скалы в санатории в Кисловодске

112 показал фото с места обвала скальной породы на отдыхающих в Кисловодске

В сети появились кадры с места обвала скальной породы на территории санатория «Москва» в Кисловодске. Фото опубликовал Telegram-канал 112.

Из-за ЧП пострадали два человека. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

28 июля Роспотребнадзор сообщил о девяти случаях заражения детей новой коронавирусной инфекцией в филиале санатория «Обуховский» в Свердловской области. Уточняется, что заболевшими являются отдыхающие в возрасте 10-15 лет. Они госпитализированы, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

Специалисты ведомства отобрали пробы для лабораторных исследований и оценивают соблюдение требований санитарного законодательства. В учреждении оперативно ввели карантинные меры, в частности, организовали отдельный прием пищи для отдыхающих и отменили массовые мероприятия. Из-за распространения коронавируса смена окончена досрочно — 28 июля.

Ранее двое детей чудом не угодили под обвал при взрыве дома в Саратове.