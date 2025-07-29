В Астрахани после обрушения части многоквартирного дома разобрали более половины конструкций

МЧС: более половины конструкций разобрали после обрушения части дома в Астрахани

Более половины поврежденных конструкций разобрано после обрушения части многоквартирного дома в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы при помощи тяжелой инженерной техники. В настоящее время разобрано более 370 кубических метров поврежденных конструкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для жильцов поврежденного дома развернут пункт временного размещения вместимостью 100 человек.

28 июля в Астрахани обрушилась часть многоквартирного жилого дома. Спасатели приступили к разбору конструкций и эвакуации жильцов. Инцидент произошел на улице Ляхова, 6. По информации МЧС России, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента. Пострадали три человека, продолжается разбор завалов и поиск людей под обломками. Дом признали аварийным еще шесть лет назад, но расселение началось только в 2025 году. Жильцы не раз жаловались на затопление подвала, трещины в стенах и проседающий фундамент. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Саратове завершили поисково-спасательные работы после взрыва в доме.