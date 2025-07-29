В «Турпомощи» раскрыли алгоритм действий при отмене авиарейса

При отмене рейса на самолет пассажирам необходимо в первую очередь обратиться к сотрудникам авиакомпании в аэропорту и уточнить, есть ли какие-то доступные альтернативы. Если в случившемся есть вина перевозчика, то он должен вернуть средства за билет, поэтому важно зафиксировать факт отмены рейса письменным подтверждением, объяснила RT пресс-секретарь Ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова.

Пострадавшим от задержки рейса пассажирам нужно сначала определиться, что именно им нужно — возврат средств за билет или же посадка на другой рейс, отметила независимый юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко в беседе с газетой «Известия». Только после этого, по ее мнению, стоит обращаться к перевозчику. Если авиакомпания отказывается удовлетворять требования, то можно обратиться в суд, заявила юрист.

Однако важно учитывать, что право на возврат средств пассажиры имеют лишь в том случае, если рейс отменили по вине перевозчика, то есть это не связано с форс-мажорной ситуацией, погодными условиями и так далее, отметила Зюкова. В этом случае предлагается либо компенсация стоимости билета, либо перебронирование на другой рейс. Обладателям путевки специалист посоветовала связаться также с туроператором.

«Важно зафиксировать факт отмены рейса, получив письменное подтверждение, — подчеркнула она. — Также рекомендуется сохранять все чеки, связанные с дополнительными расходами (питание, проживание, трансфер), так как они могут быть компенсированы в установленном порядке».

По действующим правилам, бесплатные напитки и возможность позвонить по телефону пассажирам предлагаются при задержке рейса более, чем на два часа. Если это время превышает четыре часа, то пассажирам должны предоставить горячее питание, а если рейс задерживается на срок от шести до восьми часов, то пассажирам обязаны предоставить трансфер и размещение в гостинице, отметила эксперт.

Если с задержкой рейса столкнулась семья с детьми в возрасте до семи лет, то авиакомпания должна предоставить комнату матери и ребенка. Зюкова также порекомендовала россиянам при планировании путешествия выбирать единый маршрут с одной авиакомпанией, отметив, что так можно снизить риски не успеть на рейс из-за стыковочных рейсов.

Помимо авиакомпании и туроператора обратиться за дополнительной информацией всегда можно на горячую линию Росавиации или поискать данные на сайте аэропорта, где оперативно публикуются обновления по вылетам, заключила специалист «Турпомощи».

Напомним, накануне «Аэрофлот» отменил почти 50 пар рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Как рассказали в Генпрокуратуре РФ, причиной проблем стала хакерская атака. Ответственность за нее взяли на себя две группировки — «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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