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Врач предупредил об опасности прикладывания льда к шее в жару

Врач Тургунхужаев: прикладывание льда к шее в жару может вызвать спазм
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В жаркую погоду не стоит охлаждаться путем прикладывания льда к шее, потому что это может навредить здоровью. Об этом kp.ru рассказал врач-невролог, эксперт по доказательной медицине, член Европейской академии неврологов Ойбек Тургунхужаев.

«Когда человеку очень жарко, шея нагрета, в ней расширяются сосуды. В том числе крупные, через которые идет кровоснабжение головного мозга. Прикладывание очень холодных предметов, льда, может вызвать спазм», — пояснил врач.

Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала газете «Известия», что баня считается хорошей кардионагрузкой — тренировкой для сердца и сосудов. Однако для посещения парной есть свои правила и ограничения, и особенно важно соблюдать их летом.

Тургунхужаев отметил, что сужение сосудов может привести к ускорению пульса и повышению артериального давления, что опасно как для людей с заболеваниями сердца и сосудов, так и для здоровых людей. Более безопасным вариантом охлаждения он назвал использование охлаждающих воротников.

Диетолог Антон Поляков до этого говорил, что жажду в жаркую погоду лучше всего утолять с помощью обычной питьевой негазированной воды.

Ранее врач предупредила, что жара повышает риск ДТП.

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