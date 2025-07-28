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Победу в спецоперации назвали главной задачей для патриотов России

Депутат Васильев: победа в СВО — задача номер один для всех патриотов
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Станислав Красильников/РИА Новости

Сегодня главной задачей для всех, кто является патриотами страны, является победа в специальной военной операции. Об этом заявил на смене «Единство» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» глава фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, сообщили в политической силе.

«Нам нужно победить в специальной военной операции. Это задача номер один для всех, в программах всех фракций. Все остальное вторично, если вы патриоты», — сказал Васильев.

Также парламентарий призвал активнее возводить жилье в регионах с высокими показателями рождаемости. «Необходимо строить там, где рождаемость выше, не в мегаполисах, а в регионах», — считает Васильев.

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