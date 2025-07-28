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Забывчивый муж помог жене выиграть в лотерею $500 тысяч

UPI: американка выиграла $500 тысяч в лотерею благодаря забывчивому мужу
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Shutterstock/FOTODOM

Забывчивый муж помог жене из Южной Каролины выиграть в лотерею $500 тысяч, пишет UPI.

Жительница северной части штата стала обладательницей крупного выигрыша в $500 тысяч после того, как сама отправилась в магазин за лотерейными билетами — ее муж забыл купить их по просьбе.

«Я стояла в очереди, и мое внимание привлекли эти яркие, блестящие и сверкающие билеты. Я купила три», — рассказала победительница представителям лотереи.

Первые два билета оказались проигрышными, но третий принес счастливице главный приз — полмиллиона долларов. Американка заявила, что уже строит планы на свои деньги: часть средств пойдёт на путешествия, а часть — на досрочный выход на пенсию.

«Я немного развлекусь, совершу несколько поездок, и пенсия наступит скорее раньше, чем позже», — сказала она.

Ранее мужчина купил сразу два выигрышных лотерейных билета и разбогател на $2 млн.

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