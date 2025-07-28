В Воронеже отчим пять лет растлевал детей сожительницы и получил 22 года колонии

Житель Воронежа получил 22 года колонии за домогательства по отношению к несовершеннолетним детям сожительницы. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый с июля 2018 года по май 2023 года приставал к несовершеннолетним пасынку и падчерице. Кроме того, мужчина регулярно избивал мальчика, в наказание лишал его еды.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении отчима были возбуждены уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера и истязании. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 15 лет. Также с него взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших в сумме 2 млн рублей.

До этого петербуржец шесть лет растлевал девочку и получил срок. По версии следствия, в период с марта 2011 по октябрь 2017 года мужчина приставал к девочке. Помимо этого, он делал с ней фото, таким образом изготавливая материалы порнографического характера. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

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