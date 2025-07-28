Москвичка чистила зубы и проглотила щетку

В Москве врачи спасли женщину с зубной щеткой в желудке

Медики больницы имени Кончаловского спасли пациентку, которая чистила зубы и случайно проглотила щетку, инородное тело удалось извлечь. Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

В приемное отделение больницы обратилась жительница Москвы, женщина сообщила, что случайно проглотила зубную щетку. Врачи действовали быстро, инородное тело могло представлять серьезную угрозу для жизни москвички.

Эндоскописты обнаружили щетку длиной 18 см в области желудка, но извлечь предмет сразу не удалось, щетка проскользнула в просвет двенадцатиперстной кишки и застряла. Операция длилась около 20 минут, в итоге зубную щетку удалось безопасно извлечь. При контрольном исследовании медики убедились, что помощь оказана вовремя и обошлось без повреждений.

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