Россиян в сентябре начнут штрафовать за заброшенные участки

В России с 1 сентября вступают в силу критерии определения заброшенных участков. Их владельцам грозит штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей или даже изъятие земли, предупредил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

Проводиться процедура признания участка заброшенным будет в несколько этапов – сначала собственнику выдадут официальное предупреждение. Если спустя полгода после этого ситуация не изменится, то с него взимается штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей. При этом Росреестр направит соответствующую информацию в уполномоченный орган, имеющий право подать иск в суд с целью изъятия участка, отметил депутат.

«Изъятие участка возможно только по решению суда — и лишь в случае, если участок так и не приведён в порядок, — пояснил депутат. — Земля после этого выставляется на публичные торги. Бывший собственник может участвовать в них на общих основаниях, но никаких привилегий уже не имеет».

Такой механизм утвердили для решения комплексной проблемы с брошенными участками, которые не только портят эстетический вид, но и приводят к пожарам, так как зачастую завалены мусором и сухой травой. Это потенциально опасные места для детей, так как на таких участках они могут получить травму, подчеркнул парламентарий.

Зачастую причиной, по которой владельцы бросают участки, становится безуспешная попытка узаконивания самовольных построек. Не получая соответствующее разрешение, собственник предпочитает оставить такую «заброшку», причём зачастую это происходит в самом центре города. В итоге в его исторической части может появиться обнесённая частоколом и заросшая бурьяном непонятная постройка, которая мешает дальнейшему развитию территории – именно эту проблему должен решить новый закон, отметил Якубовский.

«Он направлен на то, чтобы участки работали — для жизни, строительства, сельского хозяйства, а не превращались в мёртвые зоны», — заключил депутат.

Напомним, глава Росреестра Олег Скуфинский объяснил, что орган может пойти на крайнюю меру и изъять участок, если земля не будет использоваться три года. Подробнее о том, за что участок могут признать заброшенным — в материале «Газеты.Ru».

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