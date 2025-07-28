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С места обрушения дома в Астрахани эвакуировали более 20 человек

С места обрушения дома в Астрахани и из соседних подъездов эвакуированы 22 человека
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МЧС России

Спасатели эвакуировали 22 человек с места обрушения в жилом доме в Астрахани, заявил начальник Главного управления МЧС России по Астраханской области Юрий Землянский. Его слова приводит пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что спасатели продолжают разбор завалов и поиск возможных пострадавших в результате происшествия.

Для этого задействовали 207 специалистов и 50 единиц техники. Кроме того, на месте работают расчеты с собаками.

28 июля в Астрахани обрушилась часть многоквартирного жилого дома. Спасатели разбирают конструкции и эвакуируют жильцов. Инцидент произошел на улице Ляхова, 6. По информации МЧС России, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

ТАСС сообщало, что причиной обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани, предварительно, мог стать взрыв газа. Позже эту версию опровергли. Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверки и работают на месте инцидента.

Следком региона возбудил уголовное дело по факту случившегося, на месте работают следователи и криминалисты.

Ранее губернатор опубликовал кадры обрушившегося в Астрахани дома.

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