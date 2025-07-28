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Суд в Москве признал пятерых молодых людей виновными в подготовке теракта

ТАСС: пятерым молодым людям дали до 19 лет за попытку теракта в воинской части
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Второй Западный окружной военный суд приговорил пятерых молодых людей, среди которых один — несовершеннолетний, к срокам от 4 лет до 19 лет в колонии строгого режима за подготовку теракта в воинской части на территории Балашихи. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным следствия, злоумышленники спланировали атаку и заранее оставили возле места запланированного преступления инструменты для подкопа. Целью атаки была военная техника, которую они собирались подорвать и поджечь.

«Приговором суда самому юному фигуранту назначили 4 года колонии, а остальные четверо подсудимых получили сроки от 16 лет до 19 лет колонии», — передает агентство слова собеседника.

Сообщается, что заседание суда проходило в закрытом режиме. Молодые люди не признали вину в подготовке теракта.

28 июля сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с министерством внутренних дел задержали в Краснодарском крае двух российских граждан и уроженца одной из стран Центральной Азии, готовивших теракты и диверсии по заданию спецслужб Украины. Подозреваемые планировали поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию куратора из Киева, с которым они связались через Telegram.

Ранее стало известно, что соучастники теракта в «Крокусе» планировали устроить взрыв в Дагестане.

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