На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У касс «Аэрофлота» в Пулково собираются очереди

РИА Новости: в Пулково у касс Аэрофлота собирается очередь из-за отмены рейсов
true
true
true
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Пулково у касс »Аэрофлота» выстраиваются очереди пассажиров из-за сбоя в информационных системах и отмены рейсов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, регистрация на отмененные рейсы не проводится, и пассажиров направляют в кассы авиакомпании для замены билетов на другие рейсы.

28 июля авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о возможном внесении изменений в расписание рейсов из-за произошедшего сбоя информационных систем. В пресс-службе заявили, что сотрудники авиакомпании работают над снижением рисков невыполнения плана полетов и пытаются восстановить штатную работу сервисов.

Сбой в «Аэрофлоте» привел к хаосу в аэропорту Шереметьево. Утром 28 июля сотни пассажиров столкнулись с отменами и переносами рейсов. Сама авиакомпания, как пишет Baza, подтвердила факт сбоя в информационных системах, но не раскрыла его причину, порекомендовав пассажирам следить за онлайн-табло и объявлениями на аэровокзалах.

Ранее в Генпрокуратуре признали хакерскую атаку на «Аэрофлот».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами