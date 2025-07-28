У касс «Аэрофлота» в Пулково собираются очереди

В аэропорту Пулково у касс »Аэрофлота» выстраиваются очереди пассажиров из-за сбоя в информационных системах и отмены рейсов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, регистрация на отмененные рейсы не проводится, и пассажиров направляют в кассы авиакомпании для замены билетов на другие рейсы.

28 июля авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о возможном внесении изменений в расписание рейсов из-за произошедшего сбоя информационных систем. В пресс-службе заявили, что сотрудники авиакомпании работают над снижением рисков невыполнения плана полетов и пытаются восстановить штатную работу сервисов.

Сбой в «Аэрофлоте» привел к хаосу в аэропорту Шереметьево. Утром 28 июля сотни пассажиров столкнулись с отменами и переносами рейсов. Сама авиакомпания, как пишет Baza, подтвердила факт сбоя в информационных системах, но не раскрыла его причину, порекомендовав пассажирам следить за онлайн-табло и объявлениями на аэровокзалах.

Ранее в Генпрокуратуре признали хакерскую атаку на «Аэрофлот».