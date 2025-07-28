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Стало известно, будут ли восстанавливать многоэтажку в Астрахани после обрушения

ТАСС: дом в Астрахани не будут восстанавливать после обрушения подъезда
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Павел Симаков/РИА Новости

Многоэтажку в Астрахани, где обрушился подъезд, не будут восстанавливать, так как до этого дом был признан аварийным. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу губернатора.

«Дом был признан аварийным, восстанавливать не будут», — сказали агентству.

До этого глава Астраханской области Игорь Бабушкин по итогам заседания оперативного штаба сообщил, что в рухнувшем доме из 131 помещения 94 были расселены еще до ЧП. Остальные расселились в данный момент. Пункт временного размещения развернули в здании школы. По данным главы региона, в результате случившегося никто не пострадал.

ТАСС сообщало, что причиной обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани, предварительно, мог стать взрыв газа. Позже эту версию опровергли. Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверки и работают на месте инцидента.

Как сообщали в МЧС РФ, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

Ранее мост рухнул вместе с верующими во время крестного хода в Вологодской области.

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