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Власти Астрахани опровергли информацию об утечке газа в частично обрушенном доме

ТАСС: утечка газа не является причиной обрушения подъезда в Астрахани
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Павел Симаков/РИА Новости

В многоквартирном доме в Астрахани, в котором произошло обрушение подъезда, не зафиксировали утечку газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Спасатели проверяют разрушения объекта с газоанализаторами, которые не фиксируют утечку», — передает агентство слова собеседника.

До этого ТАСС сообщал, что причиной обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани, предварительно, мог стать взрыв газа. Более точная причина происшествия будет устанавливаться в ходе расследования.

28 июля в Астрахани обрушилась часть многоквартирного жилого дома. Спасатели разбирают конструкции и эвакуируют жильцов. Инцидент произошел на улице Ляхова, 6. По информации МЧС России, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

До этого в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили 38 квартир. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее губернатор опубликовал кадры обрушившегося в Астрахани дома.

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