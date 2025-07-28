В Испании арестовали школьника, раздевавшего одноклассниц на фото с помощью ИИ

В Испании школьник раздевал одноклассниц на фото с помощью ИИ и был арестован

В Испании арестовали подростка, раздевавшего одноклассниц на фото с помощью искусственного интеллекта, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, 17-летний учащийся школы в Валенсии находится под следствием по обвинению в использовании искусственного интеллекта для создания обнаженных изображений своих одноклассниц. По версии следствия, подросток мог также распространять и продавать эти материалы в интернете.

Расследование было инициировано после того, как 16 несовершеннолетних девушек сообщили о случаях незаконного распространения в социальных сетях сексуализированных изображений, сгенерированных с помощью ИИ и якобы изображающих их. Первая жалоба поступила в полицию в декабре 2024 года. Пострадавшая сообщила, что в социальной сети был создан аккаунт от ее имени, на котором размещались видео и фото, созданные искусственным интеллектом и показывающие школьницу «в компрометирующей обстановке».

«На аккаунте были опубликованы фотографии нескольких несовершеннолетних. Все изображения были изменены: с помощью технологий с оригинальных снимков были сгенерированы фейковые обнаженные версии», — заявили в пресс-службе Гражданской гвардии Испании.

На данный момент власти продолжают сбор доказательств, чтобы установить причастность подозреваемого к созданию и распространению порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что новую нейросеть научили создавать чрезвычайно реалистичные ИИ-двойников людей.