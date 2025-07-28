Стало известно, что люди могли остаться под завалами обрушившегося дома в Астрахани

ТАСС: под завалами после обрушения подъезда в доме в Астрахани могут быть люди

Под завалами после обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани могут находиться люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Собеседник агентства рассказал, что информация по пострадавшим пока уточняется, точных данных нет.

Также неизвестна точная причина обрушения подъезда. По предварительным данным, это могло произойти из-за взрыва газа.

О разрушении подъезда в пятиэтажном доме на улице Ляхова сообщили в МЧС РФ. В настоящее время проводится эвакуация жильцов дома и поиск возможных пострадавших. Спасатели вручную разбирают завалы.

25 июля в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, разрушены 38 квартир. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Пострадали 18 человек.

Ранее жители Саратова рассказали «Газете.Ru» о ситуации сразу после взрыва в доме.