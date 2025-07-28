В Госдуме нашли причину алкоголизма россиян

Россияне пьют не из-за расположения торговых точек, продающих алкогольные напитки, а из-за внутренней и духовной пустоты, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с RT он призвал бороться не с режимом работы алкомаркетов, а с причиной, по которой они вообще открываются.

Напомним, в РФ растут объемы производства алкогольной продукции – так, в 2024 году они подскочили на 9,5% до 10,1 млрд литров. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля, это рекорд за последние восемь лет.

С учетом этого, по мнению Милонова, важно, чтобы у людей не было желания покупать спиртное, поэтому внимание следует направить не только на ограничение времени работы магазинов, но и на первопричины, толкающие людей в такие торговые точки.

«[Нужно,] чтобы людям вообще не хотелось употреблять», — пояснил он.

По мнению депутата, россияне покупают спиртные напитки из-за внутренней и духовной пустоты, а факт расположения торговой точки особого значения не имеет. При этом он выступил за ужесточение государственного контроля в этой сфере, подчеркнув, что поддерживает инициативу убрать алкоголь с открытых прилавков магазинов. Продавать спиртное должно под строгим контролем, заключил депутат.

Напомним, в Общественной палате РФ предложили внедрить в российских регионах советскую практику продажи алкогольных напитков с 11:00 до 19:00. Также предлагается ограничить реализацию спиртного и в праздничные, и в выходные дни, чтобы победить «сверхсмертность». Что об этом думают в Госдуме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что депутаты объявили войну алкомаркетам.