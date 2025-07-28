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Психотерапевт предупредила об опасности изоляции для здоровья

Психотерапевт Генварская: изоляция может вызвать ментальные расстройства
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Длительная изоляция может вызвать ментальные расстройства у человека, потому что люди — это социальные существа, и им важно получать общение с другими. Об этом «Москве 24» рассказала психотерапевт Диана Генварская.

По ее словам, одиночество может спровоцировать отрыв от реальности, нестабильность психики и психических моделей, в том числе ценностных и морально-этических установок, если оно продолжается в течение длительного времени. Кроме того, окружение человека может повлиять на его память.

Клинический психолог Дарья Яушева до этого рассказала газете «Известия», что длительные и частые рабочие встречи могут перегружать когнитивную систему и провоцировать эмоциональное выгорание.

«Существуют такие понятия, как ум и разум. Ум связан с эмоциями, разум — с памятью. Именно на разум влияет то, что вокруг нас, и в норме он управляет умом. Как только окружение перестает соответствовать предназначению человека, у него может начать ухудшаться память», — пояснила Генварская.

Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру провел исследование и выяснил, с какими коллегами россиянам тяжелее всего общаться на работе («Газета.Ru» ознакомилась с результатами). 16% респондентов сообщили, что им трудно общаться с финансовыми специалистами и бухгалтерами.

Ранее сообщалось, что отец растил детей в изоляции из-за страха перед лабораторными вирусами.

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