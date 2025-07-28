Богомаз рассказал об обстановке в Брянской области после атаки украинского дрона

Богомаз: в результате ночной атаки дрона на Брянскую область пострадавших нет

В результате ночной атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Чиновник рассказал, что в ночь на 28 июля силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили над регионом один украинский дрон самолетного типа.

Богомаз добавил, что в настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 28 июля силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над регионами России, в том числе один — над Брянской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ленобласти произошел пожар после атаки дронов.