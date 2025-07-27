В Минздраве рассказали о пострадавших в ДТП в Башкирии

Минздрав: более 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии

Более 20 туристов пострадали при опрокидывании автобуса в Башкирии. Об этом заявил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на место аварии выехали семь бригад скорой помощи.

Рахматуллин добавил, что в ДТП пострадали более 20 человек, 15 из них были доставлены в Месягутовскую центральную районную больницу. Еще восьмерых госпитализировали, двое из них в тяжелом состоянии, остальные — средней тяжести.

Министр добавил, что в текущий момент решается вопрос об эвакуации пострадавших в Уфу.

По его словам, в Кигинскую больницу доставили 11 пассажиров. После осмотра их направили на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Кигинском районе республики Башкортостан перевернулся автобус с людьми. В момент ДТП в салоне находились 40 человек. На опубликованных в сети кадрах видно, что автобус вылетел с дороги и упал на бок. Транспорт получил повреждения: смят кузов и разбито лобовое стекло.

Ранее уфимка на Renault Kaptur протаранила несколько авто на парковке, и это попало на видео.