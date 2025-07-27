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Первый авиарейс из Москвы в Пхеньян состоится в воскресенье

Регистрация открылась на первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян
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Регистрация открылась на первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян. Об этом сообщает ТАСС.

На авиарейс регистрируются не только российские туристы, но и сами корейцы.

Первый авиарейс из российской столицы в Пхеньян отправится из аэропорта Шереметьево в воскресенье, в 19:00 мск.

25 июня поезд с вагоном из Пхеньяна прибыл на Ярославский вокзал в Москве впервые за пять лет после приостановки железнодорожного сообщения в связи с пандемией коронавируса. Пассажиров там не было.

Пассажирское ж/д сообщение между странами возобновилось 17 июня. В этот день из Пхеньяна отправился состав, один из вагонов которого двинулся от границы в Уссурийск поездом №651. Там его включили в состав фирменного поезда «Россия». 19 июня он прибыл в Хабаровск.

Ранее первые российские туристы рассказали об отдыхе в КНДР.

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