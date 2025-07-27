Неадекватного мужчину, который повис на балконе 9-го этажа, спасли в Калининграде

Калининградцы спасли неадекватного мужчину, который повис на балконе 9-го этажа. Об этом стало известно «Клопс».

ЧП произошло вечером в субботу, 26 июля, в одной из многоэтажек на Интернациональной улице. По словам очевидцев, неизвестный мужчина, на вид которому было 30-35 лет, «что-то выкрикивал и находился в опасном положении».

Свидетели поняли, что он рискует сорваться, и вызвали спасателей, но в итоге скрутили мужчину своими силами. Жильца дома, находившегося в неадекватном состоянии, забрала бригада скорой психиатрической помощи.

До этого ребенок с аутизмом вылез в форточку и упал с четвертого этажа в Петербурге. Несчастный случай произошел 22 июля с девятилетним мальчиком с Кондратьевского проспекта. По предварительной информации, он подставил табурет и вылез в окно, находясь на четвертом этаже шестиэтажного дома. Пострадавшего забрали в больницу с сотрясением мозга, сочетанной травмой, закрытой травмой грудной клетки, переломом двух ребер, ушибом живота, переломом крестца и открытым переломом правой голени со смещением.

Ранее пьяный петербуржец упал с третьего этажа и сам пришел в больницу.