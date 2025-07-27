На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Пулково сняты ограничения

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково сняли ограничения на прием и выпуск ВС
true
true
true
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Представитель Росавиации также отметил, что «воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов».

До этого Кореняко предупредил, что в калининградском аэропорту Храброво присутствуют корректировки в расписании.

Временные ограничения в Пулково ввели 27 июля примерно в 7:30 (мск).

Telegram-канал SHOT сообщил, что свыше 100 рейсов задержаны в аэропорту в Санкт-Петербурге.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что системы ПВО перехватили и уничтожили более десяти украинских беспилотников в небе над регионом. В Ломоносовском районе в результате падения фрагментов сбитого дрона начался пожар в частном секторе, пострадала женщина. Также падение обломков зафиксировали в Гатчине и Войсковицком поселении. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Брянской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами