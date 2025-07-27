В аэропорту Пулково сняты ограничения

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково сняли ограничения на прием и выпуск ВС

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Представитель Росавиации также отметил, что «воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов».

До этого Кореняко предупредил, что в калининградском аэропорту Храброво присутствуют корректировки в расписании.

Временные ограничения в Пулково ввели 27 июля примерно в 7:30 (мск).

Telegram-канал SHOT сообщил, что свыше 100 рейсов задержаны в аэропорту в Санкт-Петербурге.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что системы ПВО перехватили и уничтожили более десяти украинских беспилотников в небе над регионом. В Ломоносовском районе в результате падения фрагментов сбитого дрона начался пожар в частном секторе, пострадала женщина. Также падение обломков зафиксировали в Гатчине и Войсковицком поселении. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Брянской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель.