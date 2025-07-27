В аэропорту Пулково сняты ограничения

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.
Представитель Росавиации также отметил, что «воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов».
До этого Кореняко предупредил, что в калининградском аэропорту Храброво присутствуют корректировки в расписании.
Временные ограничения в Пулково ввели 27 июля примерно в 7:30 (мск).
Telegram-канал SHOT сообщил, что свыше 100 рейсов задержаны в аэропорту в Санкт-Петербурге.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что системы ПВО перехватили и уничтожили более десяти украинских беспилотников в небе над регионом. В Ломоносовском районе в результате падения фрагментов сбитого дрона начался пожар в частном секторе, пострадала женщина. Также падение обломков зафиксировали в Гатчине и Войсковицком поселении. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.
Ранее в Брянской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель.