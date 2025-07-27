Пассажиры поезда пожаловались на нерабочие кондиционеры при +33°C

Пассажиры поезда Москва-Адлер пожаловались на нерабочие кондиционеры при +33°C. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пассажиры рассказали журналистам, что с самого начала поездки в вагоне не работают кондиционеры, а температура в нем достигает +33°C. При этом окна открываются только с одной стороны.

По данным «Осторожно, новости», при посадке пассажиров предупредили о том, что кондиционеры не работают. Им предложили сдать билеты и пересесть на другой поезд. Однако, по словам пассажиров, купить билеты в Анапу из Москвы даже за несколько месяцев оказалось непросто.

Начальник поезда заявила, что сделала все возможное, но новый вагон предоставить отказались. За время поездки пассажирам один раз дали воду и разрешили пользоваться душем, который работает не весь день.

В октябре прошлого года в Челябинске суд обязал транспортную компанию выплатить компенсацию местной жительнице из-за жары в поезде. Ведомственная проверка установила, что в августе 2024 года женщина вместе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья ехала в поезде по маршруту Адлер — Челябинск. Во время поездки в вагоне, где находилась семья, не работал кондиционер.

Ранее Королев остался без воды в жару.