На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пассажиры поезда пожаловались на нерабочие кондиционеры при +33°C

Пассажиры поезда Москва-Адлер пожаловались на нерабочие кондиционеры в жару
true
true
true
close
shushonok/Shutterstock/FOTODOM

Пассажиры поезда Москва-Адлер пожаловались на нерабочие кондиционеры при +33°C. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пассажиры рассказали журналистам, что с самого начала поездки в вагоне не работают кондиционеры, а температура в нем достигает +33°C. При этом окна открываются только с одной стороны.

По данным «Осторожно, новости», при посадке пассажиров предупредили о том, что кондиционеры не работают. Им предложили сдать билеты и пересесть на другой поезд. Однако, по словам пассажиров, купить билеты в Анапу из Москвы даже за несколько месяцев оказалось непросто.

Начальник поезда заявила, что сделала все возможное, но новый вагон предоставить отказались. За время поездки пассажирам один раз дали воду и разрешили пользоваться душем, который работает не весь день.

В октябре прошлого года в Челябинске суд обязал транспортную компанию выплатить компенсацию местной жительнице из-за жары в поезде. Ведомственная проверка установила, что в августе 2024 года женщина вместе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья ехала в поезде по маршруту Адлер — Челябинск. Во время поездки в вагоне, где находилась семья, не работал кондиционер.

Ранее Королев остался без воды в жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами