В Перми арестовали активиста Мелехина

Ленинский районный суд города Перми избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 сентября пермскому активисту Леониду Мелехину (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

«Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 25 сентября», — подчеркнули в суде.

До этого в ряде СМИ сообщалось о неоднократных задержаниях Мелехина сотрудниками правоохранительных органов за участие в несогласованных с властями акциях. В 2024 году Мелехин предпринял попытку пересечения границы между Мексикой и Соединенными Штатами, провел несколько месяцев в иммиграционной тюрьме, однако, по имеющимся данным, проиграл судебные разбирательства и не получил разрешения на проживание в США. В результате Мелехин был депортирован в Российскую Федерацию и задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей об оправдании терроризма.

Накануне блогер Арег Щепихин (внесли в список террористов и экстремистов) признал свою вину в разжигании розни в интернете и призывах к экстремизму, объяснив возникшую ненависть конфликтами с пользователями из Чечни в социальных сетях.

Ранее в Госдуме осудили действия блогера, избивавшего людей в Новосибирске.