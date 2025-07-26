Очереди на подходах к Крымскому мосту ликвидированы

Очереди на досмотр на подъездах к Крымскому мосту полностью ликвидированы

По состоянию на 20:00 по московскому времени очереди на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи были устранены. Об этом сообщает в Telegram-канале, отслеживающем оперативную ситуацию у Крымского моста.

«С обеих сторон Крымского моста нет никаких затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра», — отмечается в сообщении.

Согласно информации канала на 11:00 в субботу, в очередях находилось около 630 автомобилей.

В период отпусков россияне планируют путешествия на автомобиле в Крым и Сочи. Однако у этого есть свои недостатки: длительная поездка с необходимостью остановки на ночь, некачественные дороги и значительные пробки. Издание «Газета.Ru» проанализировало все аспекты и делится рекомендациями, как добраться до морского побережья с минимальными трудностями.

По заявлению Службы безопасности Украины, обнародованному 3 июня, ведомство успешно осуществило «уникальную операцию», в результате которой были заминированы опоры Крымского моста.

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