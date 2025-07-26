Названа причина аварии, оставившей Королев без воды в жару

В Королеве устранили аварию, из-за которой город остался без воды. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, сейчас возобновляется подача воды в дома горожан. Чиновник поблагодарил сотрудников экстренных служб, которые устранили причину сбоя.

«При проведении строительных работ подрядчик повредил водовод. Это была чугунная труба, которой более 70 лет», — объяснил глава региона случившееся.

Он добавил, что в Королеве, как и других подмосковных городах, началась масштабная замена старых чугунных коммуникаций на современные пластиковые трубы, которые будут надежно работать десятилетия. Во время этих работ и случилась авария.

До этого в Королеве произошел сбой в подаче воды в город в летнюю жару. Аварийная ситуация возникла в 14:30 во время ремонта питающего водовода. Экскаватор повредил трубу, что привело к срабатыванию автоматики и перекрытию подачи воды. Воробьев обещал, что в течение нескольких часов проблему решат за счет переключения на резервный источник. До тех пор во всех микрорайонах жителям подвозили воду.

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