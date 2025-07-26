В Ватикане сообщили о встрече папы Римского с представителем РПЦ

Папа Римский Лев XIV встретился 26 июля с возглавляющим Отдел внешних церковных связей РПЦ митрополитом Волоколамским Антонием. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Ватикана.

Другие подробности встречи не приводятся.

16 июля митрополит Антоний отметил, что не знаком с новым папой Римским, но надеется сделать это в ближайшее время.

В мае патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко) отправился в качестве представителя от РПЦ на интронизацию Льва XIV. Российскую делегацию возглавила глава Минкультуры Ольга Любимова.

Лев XIV был избран новым папой Римским 8 мая. Конклав выбрал его с четвертой попытки. В тот день понтифик обратился к верующим со словами: «Мир вам всем!» и призвал их строить мосты диалога.

Ранее папа Римский предложил Зеленскому провести переговоры с Россией в Ватикане.